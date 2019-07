L'ex sposa un altro e lui si impicca in diretta Facebook

Shyam Sikarwar, un ragazzo 22enne di Agra, India, si è tolto la vita dopo aver saputo che la sua ex fidanzata era in procinto di sposare un altro uomo. Un gesto estremo, che è stato documentato in diretta Facebook. Shyam, infatti, aveva detto a parenti e amici di non poter vivere senza la sua ex, gli mancava troppo, il dolore era immenso. Da qui il dramma. Il 22enne avrebbe iniziato una diretta Facebook e poi si è impiccato in un tempio nel villaggio di Rhaiba, lasciando il social network aperto. Il video ora è stato tolto dalla rete, non sappiamo chi e quante persone lo hanno visualizzato.

Shyam ha lasciato una lettera di addio ai suoi genitori, dove ha provato a spiegare perché voleva farla finita. Una lettera lunga 4 pagine: "Mi manca e non posso vivere senza di lei. Non sopporto il fatto che si sposi con qualcun altro. Lo stress di perderla mi ha colpito a tal punto che ho perso il lavoro".

Il corpo è stato ritrovato da alcuni residenti del luogo, che hanno avvertito subito le Forze dell'Ordine. Dopo l'autopsia, che ha verificato le cause della morte, Shyam è stato riconsegnato alla famiglia. Il ragazzo, oltre al dolore per la perdita del suo amore, era anche disoccupato, altra fonte di stress per lui in un momento molto delicato della sua esistenza.