Precipita in un vulcano e viene salvato dalla sua sposa

Clay Chastain e la sua amata Acaimie hanno vissuto e superato la loro prima grande prova come marito e moglie: come riporta Usa Today, i due giovani dell’Indiana si sono sposati e hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele nell’isola caraibica di St. Kitts, raggiunta il giorno dopo la celebrazione delle nozze.

Quattro giorni dopo il loro arrivo sull’isola, la coppia ha deciso di fare un’escursione: hanno camminato per due miglia sul Monte Liamuiga e poi Clay ha deciso di proseguire, arrampicandosi sul vulcano inattivo con il desiderio di poterlo ammirare da vicino. Sua moglie, invece, ha preferito aspettarlo più in basso, non sentendosela di affrontare quella scalata.

Mentre si calava nel cratere, però, Clay ha avuto un incidente: la corda alla quale era appeso si è spezzata, anche se non è certo perché il giovane non ha ben capito cosa sia successo, si è semplicemente ritrovato a terra insanguinato. “Un momento stavo salendo, il secondo dopo il mondo era sottosopra e l'ho sentita chiamarmi”, ha raccontato.

Acaimie era terrorizzata, temeva di ritrovare il marito ormai morto. Nonostante la paura, non si è persa d’animo e si è arrampicata anche lei sul cratere, per poi calarsi al suo interno: fortunatamente il suo sposo era ancora vivo ed è riuscito ad alzarsi e a camminare con il suo aiuto, nonostante le gravi lesioni subite.

Nella discesa, la donna ha poi chiamato i soccorsi che sono arrivati poco dopo e hanno trasportato il giovane in ospedale: a causa della caduta, ha riportato una commozione cerebrale, alcune vertebre fratturate, una frattura del cranio e la perdita dell’udito nell’orecchio destro. Vista la gravità dell’incidente, ciò che conta davvero è che si sia salvato e che ora, superata la convalescenza, potrà finalmente iniziare la sua vita al fianco della moglie che lo ha salvato.