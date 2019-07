Lamù torna in TV: per la prima volta in onda sui canali Mediaset

Lamù, l'amatissima serie anime trasmessa per la prima volta in TV dal 1983 su reti e circuiti regionali, (per la gioia dei tantissimi fan) torna a fare capolino nei palinsesti italiani.

Più volte negli anni scorsi sono state riproposte le avventure della sexy aliena dal bikini tigrato, ma la grande novità di questo rilancio è che verrà trasmessa per la prima volta in assoluto da un canale delle reti Mediaset!

Lamù, il suo "tesoruccio" Ataru Moroboshi e gli altri personaggi del pluripremiato manga, nato dalla fantasia di Rumiko Takahashi, torneranno ad intrattenerci tutti i giorni (in doppio episodio) a partire dalle 19.30 sulla rete Italia 2 già a partire dal prossimo 6 agosto.

Un dubbio resta però sulla sigla scelta da Mediaset per accompagnare il cartone: non si sa ancora, infatti, se in apertura ci sarà la storica sigla anni '80, quella di targata Yamato cantata da Stefano Bersola oppure qualcuna delle altre versioni più recenti.

Ma non è tutto. A quanto pare Lamù è soltanto il primo di numerosi anime che verranno trasmessi prossimamente sui canali Mediaset. Ma per saperne di più, toccherà attendere nuovi aggiornamenti.

(Credits photo: nerdface.it)