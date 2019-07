Manuela Arcuri bomba sexy... ecco il bikini che fa impazzire tutti

È tempo di vacanze per Manuela Arcuri. L'attrice si sta godendo qualche giorno di relax sull'Argentario (Grosseto), insieme al compagno, Giovanni Di Gianfrancesco, e al figlio, Mattia. I 3 giocano nell'acqua, si divertono e sembrano davvero felici. Ma quello che salta di più agli occhi è il fisico mozzafiato di Manuela, che a 42 anni sembra una ragazzina. Le foto in costume sono apparse sul settimanale "Diva e Donna". I fan sono impazziti, la Arcuri è davvero bella.

Anche un altro dettaglio non è sfuggito al suo pubblico: Manuela è una mamma premurosa e amorevole. Negli scatti, infatti, vediamo che la soubrette insegna al figlio a nuotare. Il piccolo Mattia è con i braccioli, ma lei non lo lascia solo un attimo. Insieme dal 2010, Manuela e Giovanni sono felicissimi, soprattutto dopo la nascita del figlio, 5 anni fa.

Anche se ha dismesso i panni della bomba sexy, Manuela ci tiene molto al suo fisico. E quello che vediamo in foto è anche il risultato del suo amore per lo sport. Tonica, asciutta, modellata: la Arcuri sa davvero come mandare in tilt i suoi fan. Il bikini a fiori che porta, poi, esalta ancora di più le sue forme. Senza strafare però: Manuela, infatti, risulta molto elegante e sobria.

Insomma, che dire... a 42 anni, non smette di scuotere il sonno di milioni di italiani.