Uomo entra in un bar completamente nudo per ordinare un caffè

Nel bar e gift shop “Bringing You Vermont” dove lavora, qualche giorno fa la commessa ha visto entrare un cliente davvero singolare: l’uomo, infatti, era completamente nudo ed è entrato nel locale come se nulla fosse, guardandosi intorno cercando i prodotti di suo interesse, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.

Alla fine l’uomo ha ordinato un caffè e poi ha chiesto alla commessa dove potesse trovare nei dintorni un posto per poter fare una nuotata. La ragazza non si è minimamente scomposta di fronte allo strano cliente e ha risposto gentilmente alle suo domande. Alla fine l’uomo se n’è andato e in seguito è stato anche fermato dalla Polizia: gli agenti, però, si sono limitati a fargli qualche domanda, in quanto in Vermont andare in giro senza indumenti non è considerato un reato e, dunque, non è punibile.