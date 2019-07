L'uomo volante cade in mare: fallito il tentativo di attraversare la Manica

Giovedì scorso Franky Zapata, conosciuto come "l'uomo volante" non è riuscito a realizzare il suo sogno di attraversare la Manica: la sua impresa è stata interrotta a metà strada per un imprevisto al momento del rifornimento, poco dopo aver superato il confine delle acque francesi.

L'intraprendente 40enne francese per la sua impresa ha utilizzato la Flyboard, una tavola a turboreazione di sua invenzione che si muove grazie alla spinta di 5 reattori alimentati da cherosene.

Ma cosa è successo durante il suo tentativo? Zapata, dopo un'ottima partenza, era riuscito a percorrere i primi 18 chilometri senza alcun problema. Poi, quando doveva scendere sull'imbarcazione per il rifornimento (cioè il cambio dello zainetto), forse per un movimento imprevisto della barca dovuto al moto ondoso, è caduto in mare.

La fine dell'impresa è stata inevitabile. Zapata è stato immediatamente soccorso dai sommozzatori e stava bene, ma il suo Flyboard era purtroppo fuori uso a causa del bagno imprevisto.

Ovviamente il tenace imprenditore non demorde e tenterà nuovamente l'impresa. Ma non sarà la stessa cosa, perché il suo sogno era di portarla a compimento proprio il 25 luglio, giorno in cui ricorreva l'anniversario (110 anni) della prima trasvolata della Manica, realizzata appunto il 25 luglio 1909 da Louis Blériot, pioniere dell'aviazione francese.

(Credits photo: Instagram/frankyzapata)