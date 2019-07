Brasile: colpo da $30 milioni in 150 secondi in stile La Casa di Carta

Nei giorni scorsi nell’aeroporto di Garulhos a San Paolo, in Brasile, un gruppo di rapinatori ha messo a segno un colpo milionario che ricorda molto lo stile della celebre serie del momento, La Casa di Carta.

Un bottino di 752 chili d’oro del valore stimato di 30 milioni di dollari. Un'operazione terminata in meno di 2 minuti e 30 secondi (come mostrano le telecamere di sorveglianza). Nessun colpo esploso e nessun ferito.

La banda, composta da 8 persone travestite da poliziotti, è riuscita ad entrare nell'hangar dell'aeroporto, esibendo il lasciapassare all’ingresso e utilizzando automobili contraffatte in modo tale da confondersi con le pattuglie di sorveglianza.

Una volta dentro, gli uomini in finta uniforme si sono fatti aiutare dagli operai sotto minaccia, facendosi consegnare il prezioso carico che avrebbe dovuto prendere il volo per Zurigo e New York.

Secondo alcune fonti, la banda avrebbe preso in ostaggio per 12 ore un funzionario del posto insieme a otto suoi familiari, 4 dei quali sarebbero stati minorenni. Nessuno di questi è rimasto ferito.

L'operazione, condotta con "tecnica militare" e con estrema organizzazione, è riuscita perfettamente e, alla fine, i rapinatori si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce.

