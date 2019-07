La foca curiosa si avvicina al sub e nasce un'amicizia sott'acqua

A volte capita di fare amicizia... anche sott'acqua! È capitato al sub protagonista del video virale che sta facendo il giro del web in questi giorni.

Il secondo protagonista del video è una foca grigia comune e il teatro dell'incontro sono le fredde acque del Mare del Nord, a largo di Morpeth in Inghilterra.

Nel video si vede il sub fermo sul fondo del mare: ovviamente indossa una pesante muta che lo protegge dalle basse temperature dell'acqua in cui è immerso, ha boccaglio e bombole per respirare sott'acqua e indossa anche guanti, pinne e maschera.

Evidentemente tutta questa "bardatura" deve essere sembrata proprio strana ad una foca di passaggio che, decisamente incuriosita, gli si è avvicinata.

Il grosso mammifero, per nulla spaventato dal sub, ha cominciato ad esaminare la maschera e a mordicchiarla. Poi è passata al cappuccio.

Il sub, dal canto suo, sembra essere molto divertito dal comportamento della foca e ne approfitta per fare qualche carezza al grosso animale impegnato a mangiucchiargli la muta.

Sarà nata un'amicizia?

(Credits photo: Youtube)