15enne vince quasi un milione di sterline a Fortnite: “Mia madre non voleva che giocassi, ora le compro casa”

Al secondo torneo mondiale di Fortnite, il popolarissimo videogame online, il 15enne inglese Jaden Ashman si è classificato secondo insieme al suo compagno di gioco, l’olandese Dave Jong. I due giocatori si sono aggiudicati un premio in denaro pari a 1,8 milioni di sterline (pari a quasi 2 milioni di euro) da dividere tra di loro.

Come riporta la BBC, l’adolescente britannico ha dichiarato di voler utilizzare parte della vincita per comprare una casa a sua madre e forse anche una macchina. Come accade spesso in molte famiglie, la madre di Jaden si è sempre opposta alla sua attività ludica, temendo che potesse distrarlo dallo studio. Per questo motivo i due hanno litigato molte volte. “Se devo essere onesta – ha dichiarato la donna, Lisa Dallman – sono sempre stata contraria a farlo giocare così tanto ai videogiochi. Ho sempre cercato di spronarlo a fare i compiti e ad andare a scuola. Una volta gli ho anche gettato via la sua Xbox e gli ho rotto un paio di cuffie”.

A chi ha figli, questa situazione suonerà familiare; nonostante i loro contrasti, però, Lisa è rimasta accanto al figlio durante il torneo mondiale e ha fatto il tifo per lui. Adesso il giovane vuole ripagarla per i suoi sacrifici: “Comprerò sicuramente una casa per mia madre, e anche una macchina visto che guida una piccola Fiat 500. Per me comprerò delle scarpe di Gucci – ha dichiarato – io e mia madre abbiamo litigato spesso. Pensava che stessi sprecando il mio tempo. Sono felicissimo di averle provato che so fare qualcosa”. Di fronte a questi progetti la donna ha sorriso, sostenendo che suo figlio non è un tipo materialista: "A lui basterebbe una scorta a vita di Uber Eats e giocare ai videogiochi - ha detto - Credo che userà i suoi soldi proprio per questo".