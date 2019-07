Steward balla scatenato sulla pista dell'aeroporto e conquista i passeggeri

Sta facendo il giro del mondo il video di un assistente di terra dell'American Airlines che improvvisamente comincia a ballare e si scatena sulla pista... dell'aeroporto di Nashville.

Suzanne Durham, una passeggera appena salita a bordo dell'aereo, ha raccontato alla ABC News di essersi appena accomodata al suo posto quando, guardando fuori dal finestrino, ha notato l'allegro dipendente che, convinto di non essere visto, ballava scatenato sulla pista dell'aeroporto.

La donna ha detto che, di fronte a quella espressione di "pura gioia", non ha resistito alla tentazione di girare un video che ha poi condiviso sui social scrivendo che questo ragazzo si gode la vita!

Whoever you are...THANK YOU! This @AmericanAir guy is living his #bestlife!

✈️ #nashville #musiccity @Ginger_Zee pic.twitter.com/VfQWPeuURg