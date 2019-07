Attenzione ai caricabatterie generici! Ecco perché sono sconsigliati

Caricare un dispositivo con un caricabatterie originale è sempre la scelta consigliata. Ma a volte capita di dover ricorrere, per diverse esigenze, a caricabatterie generici, prodotti da terze parti.

Questi, però, possono rappresentare dei seri pericoli se non realizzati a regola d'arte: a differenza di una pellicola o di una cover, i caricabatterie sono a contatto diretto con l'energia elettrica e, se le componenti elettriche non sono ben isolate, possono provocare incendi, ustioni o scosse di grave entità.

Dopo aver trattato una paziente ferita a causa del malfunzionamento di una caricabatterie generico, un medico ha pubblicato il caso di studio per l’Annals of Emergency Medicine. Nel suo rapporto il medico ha raccontato che la ragazza ha riportato ustioni di secondo grado al collo utilizzando il suo iPhone mentre era in carica. A quanto pare il contatto con la sua collana ne ha provocato l'esplosione.

Non si tratta però di un caso isolato. Numerosi sono anche i racconti di casi di incendi e scosse elettriche, dovuti sempre al cattivo isolamento di questi sistemi di ricarica non originali o difettosi.

Ovviamente esistono caricabatterie generici compatibili realizzati bene e in grado di svolgere il proprio compito in sicurezza. Per questo, quando si acquista un dispositivo di questo tipo, è molto importante accertarsi della qualità dello stesso, magari informandosi anche sull'affidabilità del produttore e diffidare dei dispositivi venduti a prezzi eccessivamente più bassi della media.