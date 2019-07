Trova un portafoglio con 1.600€, lo riconsegna e non vuole la ricompensa

Ci stupiamo così tanto, ma in realtà è quello che si dovrebbe fare in casi del genere. Un ragazzo ha trovato per strada un portafoglio con 1.600 euro dentro, l'ha riconsegnato al legittimo proprietario e ha rinunciato alla ricompensa che gli era stata proposta. Un gesto nobile, e un po' dimenticato, che ha visti protagonisti un ragazzo di 30 anni e un signore di 74.

29 luglio corso, siamo a Duino Aurisina, in provincia di Trieste, presso la stazione ferroviaria di Sistiana-Visogliano, il giovane torna a casa dal lavoro e nota un portafoglio incustodito sul bancone della biglietteria. Lo prende, si reca alla caserma dei Carabinieri e lo consegna. Dopo un controllo, le Forze dell'Ordine contattano il legittimo proprietario, un uomo che quel giorno era stato al mare a Sistiana e aveva scordato il borsello in stazione con 1.600 euro al suo interno.

Quando il 74enne è tornato alla stazione dei treni, ha incontrato il giovane, lo ha ringraziato e si è proposto di dargli una ricompensa. Il 30enne però ha rifiutato, evidentemente ha valutato il suo gesto come normale. E così è... ma quanti avrebbero fatto lo stesso?