Bim Bum Bam: ecco cosa fa oggi l'ex conduttrice Manuela Blanchard

La generazione degli anni '80 la ricorderà come la "Manu" di Bim Bum Bam: sorriso contagioso, fiocco nei folti capelli rossi e fossetta sul mento.

Eppure oggi Manuela Blanchard compie 60 anni e la ritroviamo in una veste completamente diversa: lontana dalle luci dello studio di registrazione, dai compagni d'avventura (come Paolo Bonolis) e dal pupazzo Uan, si dedica alle sue passioni e ricorda senza rimpianti la sua esperienza televisiva nel 1985.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice amata da tutti i bambini degli anni Ottanta ricorda quel periodo con tenerezza e ironia.

Manu racconta: "Se ne sono accorti in pochi ma io, in quell'anno del debutto, nell'85, ero incinta. Feci il provino per sostituire Licia Colò. Mi presero ma poi mi accorsi di aspettare un figlio. Figurarsi, in una trasmissione per bambini! Allora raccolsi l'energia, girai tutte le puntate possibili. Poi al sesto mese mi ammalai di broncopolmonite: l'aria condizionata negli studi tv dell'epoca era letale".

Sul fiocco che portava tra i capelli rivela: "Oddio quel fiocco! Era d'obbligo e non sapevo come fare per nasconderlo".

Manuela racconta anche della fine della sua esperienza. Quando le cose nella tv dei ragazzi cominciarono a cambiare, lei provò a proporsi per nuovi format, ma l'occasione giusta non arrivò e lei rifiutò di fare le telepromozioni.

Così ha cambiato completamente vita e si è dedicata allo yoga, aprendo una scuola di Tai Chi.

Nonostante sia stata una splendida esperienza, Manuela afferma di stare benissimo anche senza la tv.

(Credits photo: Instagram/manuelablanchardofficial)