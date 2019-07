Novità WhatsApp: arriva la versione per pc autonoma da smartphone

In arrivo due importanti novità che rivoluzioneranno l'utilizzo della popolare applicazione di messaggistica.

La prima novità che verrà introdotta dopo l'estate, consentirà agli utenti di utilizzare WhatsApp da pc in maniera autonoma dallo smartphone.

La versione di WhatsApp per pc è stata introdotta nel 2015 e prevede già le stesse funzioni della versione per mobile. Questa versione era stata molto apprezzata fin da subito da chi lavora molto al pc e che quindi ha potuto gestire le chat comodamente da computer. Ma ha sempre avuto il limite della connessione con lo smartphone. Infatti al momento la versione per pc non funziona in caso di spegnimento del dispositivo mobile.

Nella nuova versione che sta per essere lanciata invece, si potrà utilizzare WhatsApp da computer anche con lo smartphone spento. Questo sarà possibile grazie alla seconda novità introdotta da WhatsApp, ovvero la possibilità di utilizzare lo stesso account su più dispositivi autonomamente.

Queste novità, che rendono WhatsApp più simile a Telegram, potrebbero essere disponibili già entro la fine del 2019 e, a quanto pare, fanno parte del piano di unificazione di tutte le sue app voluto da Facebook.