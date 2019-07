Sondaggio shock sul food delivery: 1 rider su 3 assaggia il cibo dei clienti

Oggi il food delivery è in costante crescita, anche grazie alla diffusione delle app che, con pochi clic, consentono di ordinare, pagare e ricevere il cibo preferito in pochissimo tempo. Sempre più persone si avvalgono di questo servizio, sia a casa che in ufficio ed è in costante crescita anche il numero dei rider, ovvero dei fattorini che, muniti di bici o motorino, devono effettuare le consegne in tempi record.

Una ricerca condotta negli Stati Uniti dal distributore US Food e resa nota dal Washington Examiner, rivela dati interessanti e anche un po’ preoccupanti su questo fenomeno. Lo studio è stato condotto su 1500 tra rider e clienti e il dato più allarmante tra quelli emersi è quello legato all’ “assaggio”: 1 rider su 3, infatti, ha confessato di aver assaggiato il cibo destinato ai clienti almeno una volta. Ecco perché sempre più ristoranti, di fronte alle lamentele dei clienti, hanno deciso di adottare un packaging a prova di furti e manomissioni.

Molti clienti, inoltre hanno lamentato di aver ricevuto spesso cibo freddo e molte volte anche in ritardo; il 16% degli intervistati ha dovuto attendere oltre i 40 minuti consentiti. I rider, invece, si sono lamentati delle mance: molti hanno dichiarato di non riceverle mai, mentre per molti altri sono troppo basse. Il dato non combacia con quanto dichiarato dai clienti: il 95% degli intervistati ha infatti detto di dare sempre la mancia al rider; tra questi, il 63% lo fa direttamente tramite l’app con la quale ha ordinato il cibo.