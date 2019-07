Questa bambina ha 6 anni e ha comprato un grattacielo da 8milioni di dollari

Boram ha 6 anni ed è un'apprezzata youtuber sudcoreana. Ha due canali YouTube, uno dedicato alle recensioni di giocattoli e l'altro è un account di blog video. In tutto, ha la bellezza di 30 milioni di iscritti... numeri questi che farebbero rabbrividire la Ferragni. Boram ha ultimamente fatto notizia in tutto il mondo perché ha comprato un grattacielo a Seul, nel moderno sobborgo di Gangnam, per la cifra di 8 milioni di dollari. Avete capito bene: 8 milioni di dollari. A inizio anno, è stata la società della piccola, Boram Family (fondata dai genitori), ad aver concluso l'acquisto.

Non sono mancate di certo le polemiche, rivolte soprattutto ai contenuti multimediali che la bambina pubblica sulla piattaforma online. Per molti cittadini della Corea del Sud sono diseducativi. Nel 2017, era stata addirittura chiamata in causa l'associazione Save The Children, perché molte persone erano preoccupate per gli effetti negativi che Boram potesse avere sui giovani della sua età. In particolare, vennero messi sotto accusa alcuni video in cui la youtuber rubava i soldi dal portafoglio di mamma e papà e in cui sembrava guidare macchine alla sua tenera età.

L'immagine che queste star della rete danno, a volte, sono poco edificanti e le conseguenze a volte ricadono proprio sui di loro. Sono considerate delle vere e proprie macchine da soldi. Il fatto è che a 6 anni tutto quello a cui devi pensare è giocare e non a pubblicare video su YouTube.