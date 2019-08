I “sunburn tattoo” sono la nuova pericolosissima moda dell’estate

A tutti è capitato di ritrovarsi dei fastidiosi e antiestetici segni dell’abbronzatura indesiderati sulla pelle, come ad esempio il segno dell’orologio e di un bracciale sul polso, le spalline della canotta o il segno della maniche della maglietta sulle braccia.

Ebbene, può suonare strano, ma oggi questi segni si sono trasformati in una moda: stiamo parlando dei “sunburn tattoo”, una nuova forma di tatuaggio, se così la si può definire, che si può ottenere con l’abbronzatura. Come? È molto semplice: basta utilizzare degli appositi stencil da applicare sulla pelle per creare forme, disegni e scritte, e poi mettersi a prendere il sole. Una volta rimosso lo stencil, sulla pelle resterà il segno: la forma scelta apparirà in contrasto con il colore dell’abbronzatura.

Questo nuovo trend sta spopolando e sui social sono tanti gli utenti che stanno condividendo i loro primi “tatuaggi solari” dell’estate, ma bisogna fare molta attenzione perché questa pratica è estremamente pericolosa per la pelle e può comportare gravi danni. Si potrebbe andare incontro, ad esempio, a irritazioni e scottature, in particolar modo se non si usa la protezione solare adeguata e se si rimane sotto al sole per ore, cosa necessaria per far vedere bene il tattoo.

Ma l’esposizione ai raggi del sole con queste modalità comporta dei veri micro-shock alle cellule responsabili della produzione di melanina, evento che causa di conseguenza una serie di danni a cascata, dall’aumento dei radicali liberi, il danneggiamento dei melanociti, l’invecchiamento precoce della pelle, l’insorgere di macchie solari, fino alla possibile formazione di melanomi, ossia tumori della pelle.

In realtà, questa pratica è stata lanciata nel 2015, quando l’artista e fotografo Thomas Mailaender realizzò una collezione di scatti intitolata “Illustrated People”, che mostrava, appunto, persone con “sunburn tattoo” sulla pelle. Oggi questa pratica si sta diffondendo sempre di più; la speranza è che prima di seguire la moda, le persone riflettano bene se valga davvero la pena tatuarsi delfini, stelline e fiorellini con l’abbronzatura col rischio di sviluppare poi un tumore della pelle.