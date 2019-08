Tanti auguri ai collant: compiono 60 anni!

Era il 1959 quando Allen Gant, un imprenditore americano dell'industria tessile, inventò i primi collant al mondo. Alcuni anni prima, nel 1953, sua moglie Ethel Boone manifestò un desiderio di comodità per i viaggi di lavoro, che spesso doveva fare nonostante fosse incinta. Fu lei stessa a suggerire al consorte di prendere due calzini e di attaccarli ai suoi slip. Da quel momento in poi niente fu come prima. Le calze sono un accessorio che ancora oggi le donne di tutto il mondo indossano. Nel tempo si sono trasformate. Oggi le possiamo trovare di tutti i colori, decorate, più o meno pesanti... ma la sostanza non cambia: ai collant è impossibile rinunciare.

Le calze da donna sono un simbolo di comodità, tengono caldo quando fuori fa troppo freddo, sono perfette se si vuole sedurre e donano quel qualcosa in più a qualsiasi outfit femminile. Poi quando la stilista inglese Mary Quant inventò la minigonna, i collant divennero l'abbinamento obbligatorio.

Ogni decade ha la sua calza. Negli anni '60 avevano pattern geometrici. Nel 1970, invece, avevano disegni cachemire. Mentre negli anni '80 stupivano per le loro righe, e nei '90 per le stampe fiorate. Fino ad arrivare al 2000, dove i collant erano un tripudio di disegni animalier. Insomma, questo accessorio unico nel suo genere ha davvero rivoluzionato la vita di ogni donna.