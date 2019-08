Riceve (per errore) uno stipendio esorbitante: colf scappa con i soldi

Cosa fareste se il vostro datore di lavoro vi accreditasse (per sbaglio) uno stipendio da capogiro? La protagonista di questa storia, a quanto pare, non ci ha dovuto pensare troppo: ha fatto le valigie ed è scappata con il malloppo, evidentemente felice di cambiare vita!

L'episodio è avvenuto ad Osnabrueck, in Germania, nel giugno dello scorso anno. Una colf di 27 anni si è vista accreditare uno stipendio di 225.285 euro (invece dei 340 euro pattuiti).

Appena si è reso conto dell'errore, il datore di lavoro ha subito contattato la donna per chiedere di restituire il denaro accreditatole per sbaglio. La promessa di una vita diversa, però, deve essere stata più convincente della richiesta dell'uomo. Così la colf, dopo aver temporeggiato un po', ha lasciato il Paese, facendo perdere le sue tracce.

Il datore di lavoro si è così rivolto alle autorità ed è stato avviato l'iter. E proprio in questi giorni la donna "dovrebbe" presentarsi in tribunale ad Osnabrueck. Ma, purtroppo per l'uomo, è altamente improbabile che decida di farlo...

Secondo i media locali che hanno riportato la notizia, la citazione non è arrivata in tempo e pare che intanto la donna sia scappata in Bulgaria.