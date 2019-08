Miriam Leone festeggia 10 anni di carriera e si racconta: “Non mi innamoro più”

L’ex Miss Italia Miriam Leone oggi è un’attrice di successo e a breve la vedremo nelle sale nel film “Diabolik”. Proprio quest’anno, Miriam festeggia i suoi primi 10 anni di carriera nel mondo del cinema e per questa occasione si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair che le ha dedicato anche la copertina.

In particolare, Miriam ha parlato della sua vita privata e dell’amore, spiegando perché è single: “L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere... non mi innamoro da tempo. Le donne dei romanzi che leggevo, ovviamente, erano tutte sventurate – ha continuato - Sventurate loro e disgraziatissime le eroine dei cartoni animati della mia generazione, la generazione Bim Bum Bam. Pollyanna, Lady Oscar, Georgie. Tutte più o meno abbandonate o orfane, così abbandonate da farti sentire in colpa per essere stata felice, o addirittura di essere viva”.

Da ragazzina le cotte platoniche la facevano soffrire: “Più mancava un contatto fisico, più mi struggevo – ha sottolineato - L’amore a una certa età era così: patimento e dolore. 'Non sarò mai all’altezza', mi dicevo mentre il bello di turno, ignaro, mi passava davanti in motorino”. Oggi, a 34 anni, Miriam conduce una vita da single: “Nel mio frigo non manca mai un limone da buttare. Nasce giallo, diventa verde, poi fa la muffa. La vita da single, signori, è così – ha detto per poi concludere - Le zie però, il corredo di nozze tutto ricamato a mano, stupendo, lo hanno messo coscienziosamente da parte. Un giorno, dicono, me lo daranno: ma solo se mi sposo. Non demordono, loro”.