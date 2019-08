Hostess si nasconde nella cappelliera per fare uno scherzo ai passeggeri

All’equipaggio della compagnia aerea Southwest Airlines piace scherzare e intrattenere i clienti facendoli sorridere: questa notizia sta facendo il giro del mondo dopo che una passeggera del volo di lunedì scorso da Nashville ad Atlanta ha assistito a una scena davvero curiosa.

La passeggera in questione si chiama Veronica Lloyd e ha raccontato che, durante la fase di imbarco dei passeggeri sull’aereo, una hostess dello staff di bordo si è nascosta nella cappelliera per fare uno scherzo ai viaggiatori. “È rimasta lì per circa 5 minuti – ha raccontato la donna – più della metà dei passeggeri era ormai a bordo quando è scesa. Mentre le persone passavano nel corridoio, lei le salutava da lassù. Questo è stato il mio secondo volo con questa compagnia, quindi immagino io non fossi a conoscenza del senso dell’umorismo del personale durante i voli, ma è stato divertente".

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU — Verny Vern (@Disko_InVERNo) July 29, 2019

Le foto e il video dell’assurda scenetta sono stati condivisi sui social, così la Southwest Airlines è dovuta intervenire, spiegando che i suoi dipendenti “sono noti per avere un grande senso dell’umorismo e delle personalità brillanti” e che in questo caso la hostess ha voluto semplicemente “condividere un momento divertente insieme ai passeggeri durante la fase d’imbarco”. “Ovviamente – si legge nel tweet della compagnia – questa non è la nostra normale procedura. Lo staff della Southwest mette sempre la sicurezza al primo posto della lista delle priorità”. Speriamo sia così.