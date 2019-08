USA: trovata morta la nipote 22enne di Bob Kennedy

La ragazza si sarebbe sentita male mentre si trovava a Hyannis Port, in Massachusetts, in una grande proprietà di oltre 2 ettari in cui sorgono una serie di ville appartenenti alla famiglia Kennedy fin dagli anni '20. Saoirse era nella villa in cui abita la nonna materna, Ethel (vedova di Bob).

A dare per primo la notizia è stato il New York Times. Secondo le prime ricostruzioni, il malore potrebbe essere dovuto ad una overdose. Ma per il momento non ci sono conferme ufficiali e la polizia si è limitata a confermare che ci sarebbe stato il decesso di una donna nella casa dei Kennedy, senza dare alcuna indicazione sulle cause e sull'identità, e specificando che il caso è ancora oggetto di indagini da parte dell'ufficio del procuratore.

Saoirse Kennedy Hill era la nipote di Robert Francis Kennedy: nata dal matrimonio di Courtney Kennedy (quinta figlia di Bob ed Ethel) e Paul Michael Hill. La ragazza aveva appena 22 anni ed era una studentessa di comunicazione al Boston College.

La giovane da tempo lottava contro la depressione, ne aveva parlato lei stessa, scrivendo sul giornale della scuola di soffrirne fin dall'inizio della scuola media, consapevole del fatto che l'avrebbe accompagnata per il resto della sua vita. “La gente parla liberamente di cancro: perché è così difficile discutere degli effetti della depressione, sindrome bipolare, ansia o disturbi schizofrenici?”

La famiglia ha annunciato la scomparsa della ragazza dichiarando: “I nostri cuori sono devastati per la perdita della nostra amata Saoirse, la sua vita era piena di speranza, promesse ed amore. Il mondo è un posto meno bello oggi”.

(Credits photo: heavy.com)