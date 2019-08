Lui non ci vede e lei non cammina, ma insieme scalano le montagne

Melanie Knecht ha 29 anni ed è nata con la spina bifida, per cui è costretta su una sedie a rotelle. Trevor Hahn ha 42 anni e ha perso la vista a causa di un glaucoma. Entrambi hanno una grande passione: scalare le montagne. E insieme possono farlo. Questa storia bellissima arriva dal Colorado: la coppia di amici, uniti, riescono a camminare tra le cime del loro Paese e sono felicissimi di esplorare così il mondo.

In una recente intervista, la ragazza ha dichiarato: "È semplicemente senso pratico. Lui ha le gambe, io gli occhi – boom! Insieme, siamo una squadra con i fiocchi". Trevor porta sulle spalle Melanie e Melanie dà a Trevor le indicazioni per non cadere. Tutto questo è meravigliosamente commovente.

"Mi rende così felice aiutare qualcuno a provare quello che io sono stato in grado di sperimentare per tutta la mia vita. Arrivare in cima a una montagna, dove una macchina non può andare, ti dà un tale senso di realizzazione. La cosa più bella è stato riuscire a farla sorridere. Questo mi ha dato uno scopo", ha detto Trevis durante l'intervista. L'uomo ha anche raccontato di aver cercato più volte metodi per andare in montagna anche se i suoi occhi non glielo permettevano. Ha usato anche dei campanelli che gli indicavano la via da seguire. Ma poi ha incontrato Melanie.

Certo, viaggiare insieme in questo modo non è affatto semplice. Sono l'uno dipendente dall'altra, ma quando raggiungono la cima si sentono felici e soddisfatti. E di fronte a tutto questo non ci sono difficoltà che tengano.

Ecco un video di una loro scalata.