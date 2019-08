Claudia Schiffer più sexy che mai: tutta nuda in copertina

Migliaia di copertine, di sfilate, di interviste, di feste pazze e di fan. Loro, le modelle degli anni '90, sono rimaste nel cuore di tutti noi. Erano persino più famose delle case di moda per le quali sfilavano e hanno davvero segnate un'epoca. Tra loro c'era lei... Claudia Schiffer, bellezza dal sapore nordico, così algida, austera, bellissima! Oggi Claudia è tornata a far parlare di sé. Ha posato completamente nuda per la copertina di Vogue Italia, a 25 anni dalla sua "prima volta" con il magazine.

La Schiffer non ha perso il suo fascino e il suo fisico mozzato... a 48 anni sembra essere rimasta agli anni '90. Tacchi a spillo, borsetta e scarpe che coprono le parti intime: Claudia appare così sulla cover di Vogue. E negli occhi quel suo modo unico di sedurre, ammaliante, disarmante. Le foto dello shooting fotografico sono state pubblicate dalla modella stessa su Instagram e hanno fatto in pochissimo tempo il pienone di like. Si tratta in realtà di un autoscatto, che Claudia ha fatto sotto la supervisione della fotografa Collier Schorr.

Insieme a lei, c'erano Naomi Campbell, Helena Christensen, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Carla Bruni, anche loro ancora splendide. Oggi, Claudia è sposata con regista Matthew Vaughn e ha tre bellissimi figli: Caspar Matthew, Clementine Poppy e Cosima Violet. La supermodella tedesca nella sua vita ha avuto oltre 700 cover, che oggi valgono tantissimi soldi.