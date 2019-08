Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, adesso fa il musicista e terrà dei concerti in Italia

Ronn Moss è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato per ben 25 anni Ridge Forrester, uno dei protagonisti di “Beautiful”, una soap opera che di certo è tra le più longeve della storia di questo genere televisivo, dato che ancora va avanti, in onda da noi, come sempre, su Canale 5.

In realtà, non tutti sanno che, prima di fare l’attore, Ronn Moss era un musicista, un cantante e un chitarrista per l’esattezza: era il 1976 e lui aveva 24 anni quando raggiunse il successo con la sua band, i Players, il cui brano “Baby Come Back” divenne una vera e propria hit.

Quando poi fu preso nel cast di “Beautiful”, Ronn Moss decise di abbandonare la musica. Ma quello fu solo un arrivederci, non certo un addio. Nel 2014 l’attore ha deciso di lasciare la soap opera per tornare proprio al suo primo amore. Oggi, a 67 anni, Ronn Moss torna a incantare il pubblico da un palco: in questi giorni l’attore si trova in Italia, come testimoniano le tante foto e i tanti video che ha condiviso sul suo profilo Instagram.

L’attore è qui già da qualche settimana per il suo “USA meets Italy”, uno tour dedicato proprio al nostro paese che lui ama tanto e per il quale sarà accompagnato da alcuni musicisti italiani. Durante questi concerti l’artista esegue sia grandi classici della musica di grandi band, come ad esempio “Hotel California” degli Eagles, sia dei grandi successi italiani, come “Quando, quando, quando” e “Nel blu dipinto del blu”. Le prossime date del tour italiano sono:

13 agosto – La Capannina Club – Forte dei Marmi

1 settembre – Palazzo dei Teatini – Lecce

7 settembre – Festa Patronale Gonzaga – Mantova

Ma non è tutto: nel suo ultimo post su Instagram, Ronn Moss ha condiviso un video girato in Puglia e ha rivelato un suo nuovo progetto. “Mi sono innamorato dello stile romantico della Puglia, della sua cultura e dello stile di vita di chi la abita – ha scritto l’attore – è anche per queste ragioni che sto sviluppando una commedia romantica che girerò proprio qui, in questa bellissima regione”. Insomma, le fan del Ridge storico di “Beautiful” saranno contente di queste belle notizie.