Incendi fuori controllo devastano le foreste in Siberia e Alaska: è allarme

Il caldo nei giorni passati è stato atroce. Mai registrate in Europa temperature così alte. Questa situazione ha delle conseguenze, purtroppo allarmanti. Dall'Italia arrivano notizie inquietanti dei ghiacciai sulle Alpi che si stanno fondendo a un'altezza di 4mila metri, mentre in Siberia e in Alaska, si stanno verificando una serie di incendi fuori controllo. Tutto ciò è molto preoccupante.

Il Ministro dell'Ambiente ha così commentato quello che sta succedendo: "Una calura storica necessariamente collegata al cambiamento climatico globale. Un motivo in più, semmai ce ne fosse bisogno, per ribadire la necessità e l'urgenza di intraprendere azioni decise, a livello europeo e mondiale, per contrastare con tutte le nostre forze e possibilità il climate change".

La colonnina in Europa ha registrato negli ultimi due giorni un caldo record. A Saint-Maur in Francia si sono sfiorati i 43,6 gradi centigradi. In Olanda, a Gilze-Rijen, i 44,7, e così anche in Belgio, a Beitem. Per non parlare della Germania, dove sono stati raggiunti i 42,6 gradi a Lingen. Tutto questo non fa bene alla nostra Terra, che rischia il collasso.

Non solo in Europa. Anche nell'Artico, le temperature sono altissime, e in Alaska, in Siberia, in Groenlandia e in Canada le foreste sono devastate da incendi mai visti prima, che stanno mettendo a repentaglio la natura circostante e con lei tutta la faune che vive in questi luoghi.

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine sta controllando la situazione e anche le emissioni dannose nell'atmosfera. Santiago Gasso, scienziato atmosferico, ha spiegato che gli incendi in Alaska e Siberia "ora hanno creato un coperchio di fumo che si estende per oltre 4 milioni e mezzo di chilometri quadrati sull'Asia settentrionale settentrionale".

Il meteorologo Lorenzo Catania ha postato un'immagine dove si vede benissimo l'estensione del disastro in Siberia. Quella con il cerchio bianco è l'Italia, mentre il cerchio rosso delimita la vastità degli incendi. Dobbiamo fare concretamente qualcosa, non possiamo più aspettare, la nostra Terra va salvata.