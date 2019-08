Davide Astori: il commovente post di Francesca Fioretti al mare con la piccola Vittoria

Francesca Fioretti, la compagna del calciatore Davide Astori, tragicamente scomparso per un arresto cardiaco nel marzo 2018, non dimentica il suo amore.

Subito dopo la perdita di Davide, l'ex gieffina si era chiusa in un lungo silenzio, rifiutando di rilasciare interviste e dichiarazioni. Poi, pian piano, la ragazza è uscita dal suo solitario dolore, anche per il bene di Vittoria, la splendida bimba nata dall'unione con il calciatore.

Così Francesca ha ripreso a vivere e a prendersi cura della felicità di Vittoria. Poco più di un mese fa, postava dalla Giordania, scrivendo: "Dove vai? In Giordania. A far cosa? Porto Vittoria a stupirsi vedendo il mondo".

Proprio ieri, poi, Francesca ha pubblicato nel suo ultimo post su Instagram una dedica a Vittoria e, soprattutto, a Davide. Come a voler ribadire che lui c'è e ci sarà "sempre".

Nella foto ci sono lei e Vittoria al mare e sullo sfondo l'orizzonte. nella didascalia si legge: "Con te, per te, in te. Sempre" ed un cuore.

Tantissimi i messaggi d'incoraggiamento, soprattutto da parte di altre mamme che lodano il suo coraggio e la sua forza. C'è chi si limita a postare un cuore e chi scrive: "Che forza e che grinta. Complimenti! Sono da poco mamma e ti auguro il meglio...".

(Credits photo: Instagram/francesca_fioretti)