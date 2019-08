Uomo trova un pitone attorcigliato alla caldaia di casa

Cosa si prova nel trovare un pitone reale di un metro e mezzo attorcigliato alla caldaia di casa? Sarebbe interessante chiederlo al cittadino di Islington, nel nord di Londra, che qualche giorno fa ha trovato il grosso serpente avvolto proprio sulla caldaia della sua abitazione. L’uomo è rimasto a dir poco sorpreso e forse anche un po’ spaventato ma ha mantenuto la calma e ha subito chiamato le forze dell’ordine.

“A qualcuno manca un grosso serpente? – hanno poi twittato gli agenti – ne abbiamo uno alla stazione di Polizia di Islington”. In attesa di rintracciare il proprietario, il pitone reale è stato preso in custodia dall’ente benefico RSPCA, un’organizzazione che si occupa proprio della cura e della tutela degli animali.

L’ente si prenderà cura del rettile nell’ospedale per animali di Putney: “Non sappiamo di chi sia questo pitone reale, ma è in buone condizioni – ha dichiarato Lisa Miller, agente di raccolta di animali RSPCA – è possibile che sia fuggito da casa sua e che abbia deciso di dirigersi verso l’accogliente caldaia in cerca di calore”. Quando si trovano fuori dal loro habitat, infatti, questi animali possono essere attratti dalle fonti di calore. I pitoni come quello rinvenuto dal cittadino londinese sono tra i serpenti più lunghi del mondo e possono arrivare fino a 9 metri di lunghezza. Fortunatamente non sono velenosi, tuttavia possono essere altrettanto letali grazie alle loro tecniche di soffocamento e strangolamento con le quali sono soliti uccidere le loro prede.