Il filtro bellezza salta in diretta e smaschera la "giovane" blogger

Per migliaia di follower la nota vlogger cinese conosciuta col nome di "Vostra Altezza" Qiao Biluo era un'affascinante ragazza dagli occhi grandi e dai lunghi capelli neri. Ma evidentemente non si trattava della realtà e i suoi fan lo hanno scoperto a causa di un errore tecnico.

Durante una diretta sulla popolare piattaforma livestream cinese Douyu, la vlogger ha rimosso per errore il filtro bellezza con cui era solita modificare la propria immagine. Così i fan, mentre seguivano la ragazza, si sono trovati difronte una donna di mezza età.

L'episodio è accaduto proprio mentre la vlogger era in collegamento a pagamento con gli utenti, con la promessa di mostrarsi senza filtri al raggiungimento di un corrispettivo di 13mila euro.

La vlogger si è accorta dell'errore quando, raggiunti appena 5mila dollari, ha notato che gli utenti, delusi dalla scoperta, cominciavano a lasciare in massa la diretta a pagamento.

L'episodio ha sollevato molte polemiche e in breve tempo ha fatto il giro del mondo... ma per la vlogger non è stato poi così dannoso. Basti pensare che il suo account social è stato letteralmente preso d'assalto dai curiosi che volevano saperne di più sulla vicenda, passando in poco tempo da 100mila a 650mila followers.

Qiao, poi, ha saputo sfruttare la popolarità del momento, girando anche un video musicale: ma ancora non si sa se questa volta deciderà di mostrarsi in versione naturale o tornerà a fare ricorso ai suoi amati filtri bellezza.

(Credits photo: engadget.com)