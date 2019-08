Gianni Morandi usa FaceApp al contrario e ringiovanisce: “Avrei speranze con la Canalis?”

Negli ultimi tempi sta spopolando FaceApp, l’applicazione che consente di modificare le foto per vedere come saremo da vecchi. Sono tantissimi i vip che l’hanno utilizzata e che hanno poi pubblicato la foto della loro versione da anziani sui social; Gianni Morandi, invece, ha deciso di andare controcorrente: il cantante ha utilizzato l’app al contrario, per vedersi più giovane.

Per provare questo effetto ha utilizzato un selfie che lo ritrae insieme a Elisabetta Canalis. Il risultato è incredibile: Gianni sembra essere tornato il ragazzino che diversi decenni fa cantava “Fatti mandare dalla mamma”. Il cantante ha poi spiegato nella didascalia: “La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate – ha scherzato – in questo modo avrei speranze con una come lei?”.

Su Instagram i follower si sono scatenati con i commenti sotto questo post: “Eri molto più bello – ha scritto qualcuno – e lei non avrebbe avuto speranze”. “Non ti serve una come lei, hai già la tua meravigliosa Anna”, ha scritto un’altra fan, riferendosi alla moglie di Morandi. Tra i commenti è poi spuntato quello della stessa Elisabetta Canalis che, sentendosi chiamare in causa, ha risposto all’amico Gianni con molta autoironia: “Dovevi dare una rinfrescata anche a me”.