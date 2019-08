Amanda Knox ha comprato una casa da 700mila dollari con vista sull’oceano

Amanda Knox torna a far parlare di sé: la 32enne diventata nota per il delitto di Perugia ha appena acquistato una casa con vista sull’oceano. L’abitazione si trova a Vashon, nello Stato di Washington e, secondo quanto rivelato da Radar Online, sarebbe grande 3650 piedi quadri e avrebbe tre camere da letto. Per acquistarla Amanda avrebbe sborsato 718mila dollari.

Nel frattempo, pare anche che Amanda si sia sposata o sia in procinto di farlo: a luglio lei e il suo fidanzato, Chris Robinson, hanno lanciato una raccolta fondi per finanziare il loro matrimonio, previsto per febbraio del 2020. La coppia ha chiesto a parenti e amici di donare 500, 1.000 o 2.000 dollari, specificando che i donatori delle cifre più alte avrebbero ricevuto in dono un libro di poesie d’amore in edizione limitata e firmata, scritta da loro. I soldi andranno “a favore di cibo e alcol, servizi per l’infanzia, costumi fatti a mano e un fondo per la luna di miele”.

Secondo quanto risulta dal registro del King County di Seattle, Amanda e Chris avrebbero già richiesto una licenza di matrimonio a novembre e secondo alcuni si sarebbero già sposati a dicembre. La 32enne, però, ha subito smentito la notizia: “Abbiamo chiesto i documenti per essere legalmente sposati nel dicembre dello scorso anno per semplificare le nostre tasse e assicurazioni, ma non abbiamo ancora celebrato il nostro matrimonio con i nostri cari – ha detto, come riporta Yahoo – questo è l’ultimo esempio delle false notizie su una persona che ha sofferto da quando è stata gettata contro la sua volontà sotto i riflettori nel 2007”.