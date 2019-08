India: 40 persone massacrano una tigre a bastonate per vendetta

Il barbaro massacro è avvenuto in un villaggio nel nord dell'India, dove 40 uomini armati di bastoni e tronchi d'albero si sono inoltrati in un'area protetta della giungla con il preciso obiettivo di uccidere la tigre.

La colpa dell'animale, una femmina adulta, è stata quella di aver aggredito alcuni abitanti del villaggio nei giorni precedenti.

I funzionari del dipartimento forestale avevano tentato inutilmente di allontanare l'animale dalle zone abitate. Anche alcuni ranger erano intervenuti, per poi essere messi in fuga dall'animale. Così gli abitanti del villaggio hanno deciso di provvedere da soli.

Purtroppo la convivenza con questi grossi felini diventa sempre più difficile e gli attacchi non sono rari. I felini, probabilmente spinti dalla fame, dall'erosione delle foreste da parte dell'uomo e a causa della conseguente mancanza di risorse alimentari nel loro territorio, si avvicinano al territorio degli uomini, forse attratti dalle greggi.

L'episodio accaduto in India, documentato da un video del terribile massacro, ha portato per il momento a 4 arresti e 31 denunce. Oggi nel mondo restano soltanto 4000 esemplari di tigri ed episodi come questo contribuiscono a mettere seriamente a rischio la specie, già provata dalla distruzione del proprio habitat da parte dell'uomo.

