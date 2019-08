Questa immagine è in bianco e nero o a colori? La nuova illusione ottica che sta facendo impazzire tutti

Una nuova illusione ottica sta spopolando in rete, tanto da diventare in poco tempo virale. Si tratta di una immagine in bianco e nero che il nostro cervello reinterpreta vedendola a colori.

L'immagine è stata realizzata da Øyvind Kolås, sviluppatore di software digitali, con una tecnica detta Color Assimilation Grid Illusion. L'esperimento consiste nella sovrapposizione di una griglia di linee colorate (i colori sono il blu, il rosso, e l'arancione) su una qualsiasi foto in scala di grigi: l'obiettivo è dimostrare che utilizzando questa tecnica il cervello percepisce come colorata la foto che in realtà è in bianco e nero. Ed in effetti è esattamente ciò che accade. Ma perché?

A spiegarlo è Lionel Page, della University of Technology di Sydney: "Ciò che vedi è quello che il tuo cervello pensa che sia la realtà, date le informazioni imperfette che riceve”.

Il test è stato fatto anche con dei pallini colorati al posto della griglia e il risultato è evidentemente simile.

Questa tecnica, però non funziona soltanto sulle immagini statiche. E per dimostrarlo è stata applicata anche su un video in bianco e nero.

(Credits photo: Manuel Schmalsteig CC-BY-2.0/Øyvind Kolås)