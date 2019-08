Questa micro borsa costa 400euro e la vogliono tutti

Un nuovo accessorio da mesi sta conquistando le donne di tutto il mondo, facendo capitolare le più modaiole: si chiama Chiquito ed è la borsa microscopica lanciata dallo stilista francese Simon Porte Jacquemus.

Visualizza questo post su Instagram WHAT WILL YOU PUT INSIDE ? THE MINI CHIQUITO NOW AVAILABLE. JACQUEMUS.COM Un post condiviso da JACQUEMUS (@jacquemus) in data: 12 Lug 2019 alle ore 5:30 PDT

Questo curioso accessorio, che è più un'invenzione "surrealista" che una vera e propria borsa da utilizzare, è stata vista per la prima volta in occasione della Paris Fashion Week 2019 sotto forma di invito per gli ospiti della sfilata, per poi essere presentata in passerella durante la stagione seguente.

Visualizza questo post su Instagram SUMMER by @kourtneykardash Un post condiviso da JACQUEMUS (@jacquemus) in data: 22 Lug 2019 alle ore 12:52 PDT

Da allora, con i suoi 8,5cm di altezza x 5cm di lunghezza, ha conquistato il cuore di tutte. Da Chiara Ferragni a Kourtney Kardashian, sembra che le influencer e le donne più alla moda proprio non possano farne più a meno, tenendola tra le dita o appesa al collo come un ciondolo.

Visualizza questo post su Instagram THE FAMILY OF CHIQUITO IS GROWING. AVAILABLE IN JUNE ! JACQUEMUS.COM Un post condiviso da JACQUEMUS (@jacquemus) in data: 12 Mar 2019 alle ore 10:44 PDT

Ne esistono diverse versioni: dalla più piccola, la "Mini Chiquito", alla versione "Grand Chiquito" (grande quanto una classica borsa a mano), e i prezzi variano da 215 a 620 euro.

Si direbbe che piace a tutti, anche se l'ironia della rete non è mancata. C'è chi l'ha definita un "portapillole di lusso" e chi la paragona alla borsetta "di Barbie e Polly Pocket", qualcuno ha anche scritto che è grande abbastanza "per portare a spasso la propria autostima".

Intanto, nonostante l'ironia e i prezzi elevati, va detto che online la borsetta è sempre sold out!