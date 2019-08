"Tutte a novanta": l'invito sessista di un ristorante scatena la polemica

Ondata di polemiche per una locandina che, qualche giorno fa, è stata pubblicata sui canali social di un locale di Marina di Cavallino, in Veneto, il Nautic Club restaurant.

La locandina, realizzata per invitare i fan a prendere parte ad un revival di musica anni '90, ha scatenato l'indignazione di molti per il contenuto sessista: l'immagine vintage di una pin-up in posa decisamente ammiccante e con abito sollevato che lascia gli slip in bella vista. A peggiorare le cose, la scritta «Tutte a novanta...».

In tantissimi hanno duramente criticato la scelta grafica del locale. Sulla questione è intervenuta anche il sindaco, Roberta Nesto, che si è ritrovata l'invito sul proprio cellulare.

«La comunicazione, se usata in modo inopportuno, può scatenare degli effetti contrari a quelli sperati. Bisogna fare attenzione con il linguaggio. E in alcuni casi, prima di postare dei messaggi, è opportuno riflettere», ha dichiarato il primo cittadino, confermando l'importanza del lavoro svolto dalla commissione per le pari opportunità.

Intanto l'infuriare della polemica ha indotto i responsabili del locale a rimuovere subito la locandina, con tanto di scuse: «Non immaginavamo di scatenare una reazione simile, il nostro spirito era solo quello di reclamizzare l'evento di sabato scorso con la musica anni 90» e hanno aggiunto: «Se qualcuno si è sentito offeso ci scusiamo, non era nostra intenzione. Porgiamo le nostre scuse a tutte le donne che possono essersi sentite offese dal contenuto. Ci sentiamo lontani da qualsiasi forma o incitazione alla violenza nei confronti del sesso femminile. Il nostro staff, nonché gli artisti che ci hanno accompagnato in questa e nelle stagioni precedenti, è composto da ottime donne e madri di famiglia».

Per quanto riguarda l'evento, si è tenuto regolarmente, come previsto e senza alcun genere di volgarità.

