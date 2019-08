Ecco cosa sappiamo sulle condizioni di salute di Nadia Toffa

L'ultimo post della conduttrice de "Le iene" risale al 1 luglio: Nadia si mostrava con la sua cagnolina Totò. Da più di un mese non si vede il suo rassicurante sorriso far capolino su Instagram e i fan sono preoccupatissimi per le sue condizioni di salute.

Il suo profilo Instagram è letteralmente preso d'assalto dai tantissimi follower che commentano le vecchie foto per chiedere notizie.

I più ottimisti sperano che Nadia si sia soltanto presa una pausa dai social per dedicare tutte le energie a se stessa e continuare ad combattere la sua battaglia e ad affrontare le terapie (chemio e radio) a cui sui sta sottoponendo da tempo.

In tantissimi augurano il meglio a questa "guerriera", la invitano ad essere forte e a tenere duro, chiedendo qualche nuovo aggiornamento che li rassicuri.

Ma c'è anche chi, seguendo la scia delle pessime notizie sulla sua salute diffuse in rete, teme il peggio e pensa che la conduttrice sia ricoverata in ospedale oppure si sia ritirata dai social per non confessare la verità sulla reale situazione della sua malattia.

Qualcuno, che purtroppo conosce bene questo terribile male, dice addirittura che per lei non ci sono più molte speranze: “Google sta dando ormai pessime notizie sulla salute di Nadia.. anche per noi tuoi fans forse è giunta l’ora della rassegnazione.. l’unico augurio che ti posso fare è che almeno il dolore ti sia lieve per l’immeritata sofferenza tua e dei tuoi cari”.

Per il momento non ci sono notizie ufficiali, per questo non ci resta che augurare il meglio a Nadia e sperare di rivederla presto, sorridente come sempre.

(credits photo: Instagram/nadiatoffa)