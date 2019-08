Stasera torna Beverly Hills 90210: prima puntata in USA

Partito il conto alla rovescia: negli Usa ci si prepara a fare un vero e proprio tuffo nel passato con la prima puntata del revival di Beverly Hills 90210, in onda questa sera, 7 agosto, su Fox.

Gabrielle Carteris (nei panni di Andrea Zuckerman), Brian Austin Green (David Silver), Jennie Garth (Kelly Taylor), Jason Priestley (Brandon Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Shannen Doherty (Brenda Walsh) e Ian Ziering (Steve Sanders) stanno per tornare sugli schermi.

Tutti gli attori protagonisti della serie originale, fatta esclusione per l'amatissimo Luke Perry (Dylan McKay), scomparso lo scorso marzo, hanno anche ricreato la storica sigla della serie.

La pubblicazione della sinossi della prima puntata di questa stagione (intitolata: "Reunion") sorprende non poco. La storia si apre a Las Vegas dove il cast si ritrova per una convention. Tori Spelling propone ai colleghi di girare un reboot. Da qui parte il racconto dei vecchi attriti, rivalità, sentimenti e dei pettegolezzi che hanno accompagnato gli attori in tutti questi anni.

Insomma, non si tratta propriamente di un reboot né di un revival, piuttosto di un mockumentary (ovvero, un falso documentario) che attinge storie dalla realtà e le riversa nel teen drama e in cui gli attori interpretano se stessi.

Si tratta di un modo nuovo e completamente diverso di riportare sullo schermo i personaggi amatissimi di una vecchia serie conclusa ormai da quasi 20 anni. Jennie Garth e Tori Spelling (che hanno collaborato alla creazione dello show) in una recente intervista hanno dichiarato di aver scelto questa strada proprio per distinguersi dalle altre serie.

Intanto i nostalgici italiani dovranno ancora attendere: sulla data della messa in onda dell'edizione italiana per ora non ci sono ancora notizie ufficiali. Tuttavia circolano voci sul canale che ospiterà la serie: si vocifera che potrebbe trattarsi di Italia 1.

