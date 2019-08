Il padre passa col rosso e il figlio di 5 anni chiama la polizia

Nella città bavarese di Wurzburg, in Germania, è accaduta una cosa che fa sorridere ma anche riflettere: della storia, riportata su Facebook dagli agenti della zona, sono protagonisti un automobilista indisciplinato e suo figlio. L’uomo era alla guida ed è passato due volte con il semaforo rosso: ecco perché suo figlio, che ha solo 5 anni, gli ha sottratto il cellulare e ha chiamato la Polizia.

Quando ha risposto, il poliziotto ha sentito solo la voce di un uomo che borbottava prima di mettere giù. Allarmato, l’agente ha richiamato il numero e a quel punto il bimbo ha preso il cellulare e ha detto: “Papà è passato due volte col rosso, arrestatelo!”. Il poliziotto ovviamente non ha arrestato l’uomo ma ha detto al bimbo di fare una bella ramanzina a suo padre. Se questa storia fa sorridere, dovrebbe in realtà anche far riflettere sul fatto che spesso i più piccoli sono molto più maturi e rispettosi delle regole rispetto ai grandi.

Non è la prima volta che un bimbo chiama la polizia per redarguire i genitori: lo scorso Natale, ad esempio, un bimbo inglese ha chiamato la polizia per denunciare il fatto di non aver ricevuto i regali che aveva chiesto nella sua lista dei desideri.