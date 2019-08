Gianluca Vacchi "suona" il lato B delle modelle e scatena la polemica

Nell'ultimo video (provocatorio e decisamente hot) postato sul suo profilo social, Gianluca Vacchi "sculaccia" 4 splendide modelle mentre si esibisce sulle note di Mueve nei suoi ormai noti balletti bollenti.

Il dj, stilista e imprenditore italiano ha abituato il suo pubblico già da tempo a video senza freni, con movenze sensuali e (il più delle volte) sessualmente esplicite. Ma questa volta è andato oltre...

Girato sulla sua barca in Sardegna, dove possiede una mega villa, il video mostra l'imprenditore con un vero e proprio harem di modelle che, nella prima parte della clip, appaiono chinate con il lato B in bella mostra. Vacchi, ballando, si avvicina e li "suona" letteralmente in sequenza come se fossero tamburi.

La scena, questa volta, ha diviso il pubblico di internet: da una parte c'è chi ha sorriso come sempre per l'ennesimo siparietto dell'imprenditore, ma c'è anche chi lo ha accusato di "umiliare le donne", scatenando una slunga serie di polemiche.

Intanto il video è stato visualizzato oltre 4 milioni di volte in poche ore e, certamente, il numero di views è destinato ad aumentare...

(Credits photo: Instagram/gianlucavacchi)