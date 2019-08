Genitori conservano nel casco di Halo le ceneri del figlio

Negli Stati Uniti due genitori hanno deciso di conservare le ceneri del figlio in un’urna cineraria molto particolare: si tratta, infatti, della riproduzione del casco del protagonista di uno dei videogiochi più famosi degli ultimi anni, lo sparatutto Halo.

Il figlio 31enne era un grande appassionato di videogames e, in particolare, delle avventure di Master Chief: per questo motivo giocava ad Halo anche online ed era famoso nella community dei giocatori. Dopo la sua morte, infatti, la famiglia ha ricevuto molti messaggi di cordoglio proprio da parte dei giocatori di Halo: di fronte a tanto affetto, i genitori hanno deciso di mantenere attivo l’account Xbox del figlio per onorare la sua memoria.

“Era una persona molto introversa – ha scritto un amico su Reddit, dando la notizia delle ceneri nel casco – ma gli faceva piacere far parte di una community così vasta”. Dopo aver conservato le ceneri del giovane nel casco di Halo, la famiglia le ha poi sparse nei boschi vicino alla loro abitazione.