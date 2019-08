Nadia Toffa è morta: addio ad uno dei sorrisi più amati della tv

La tv piange la scomparsa di una conduttrice "guerriera": Nadia Toffa non ce l'ha fatta. A dare l'annuncio la pagina Facebook de Le Iene.

Nadia, bresciana, classe '79, lavorava in televisione dall'età di 23 anni. Prima in una emittente televisiva locale, poi nel 2009 è entrata a far parte della grande famiglia de "Le Iene", dove prima ha ricoperto il ruolo di inviata, realizzando numerosi servizi, poi quello di conduttrice del programma.

Ma la sua vita è cambiata improvvisamente nel dicembre 2017, quando ha accusato un malore durante un servizio che stava girando a Trieste. Qualche mese dopo, l'11 febbraio 2018, è tornata alla conduzione e, nel corso di una diretta, ha annunciato che il malore era dovuto ad un tumore, ricomparso poi nel marzo dello stesso anno.

Da quel momento Nadia non ha mai fatto mistero delle sue condizioni di salute, ne ha parlato apertamente sui social. E anche quando è stata attaccata dagli haters per il suo modo di affrontare la malattia, ha portato avanti la sua missione, contribuendo a combattere i tabù.

La conduttrice ha lanciato tre messaggi importantissimi, sostenendo che non bisogna vergognarsi della malattia, che i malati sono guerrieri e che non esistono cure magiche, ma bisogna affidarsi ai medici e sottoporsi a chemio e radioterapia.

Durante questo periodo difficile, Nadia ha aggiornato costantemente i suoi fan attraverso i Social Network, anche dall'ospedale (dove si è recata regolarmente per sottoporsi alla terapia), mostrandosi sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante tutto.

Fino al 1° luglio, quando ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram che la ritraeva (sorridente) con la sua cagnolina Totò. Poi il silenzio, la preoccupazione dei fan, la speranza che è diventata pian piano rassegnazione di fronte alle voci sempre più insistenti che la vedevano in terapia intensiva, ormai incapace di lanciare ancora messaggi positivi.

La guerriera oggi ha smesso di lottare. Aveva 40 anni. La sua forza e la sua determinazione sono state un esempio per tanti.

(Credits photo: Instagram/nadiatoffa)