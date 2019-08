Fa un peto e rovina il matrimonio da favola di suo fratello

L'imbarazzante episodio è accaduto durante un matrimonio in Gran Bretagna e a raccontarlo al "The Sun" (mantenendo comprensibilmente l'anonimato) è stato proprio l'affranto fratello dello sposo, colpevole del fatto.

Il giovane era stato scelto come testimone delle nozze da suo fratello e sua cognata per il giorno più bello della loro vita. I due, infatti, stavano insieme da diversi anni e avevano deciso finalmente di convolare a nozze. Tutto era stato organizzato meticolosamente: la location scelta era una spiaggia.

Tutto faceva pensare che sarebbe stato un matrimonio da favola. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto...

Il ragazzo, emozionatissimo e felice per il ruolo di testimone che gli era stato affidato, aveva aiutato lo sposo ad indossare l'abito. Poi insieme si erano recati all'altare, per attendere insieme la sposa.

Ma, probabilmente complice l'emozione, proprio a quel punto il giovane è stato colto da forti dolori alla pancia: «Quando mio padre e la mia ragazza hanno capito il mio disagio, mi hanno invitato ad utilizzare i bagni pubblici che si trovavano a pochi metri di distanza. Ma io avevo paura che nel frattempo arrivasse la sposa e poi non sono un amante dei bagni pubblici, ho il terrore dei germi», ha raccontato alla testata.

Così il ragazzo ha temporeggiato, la sposa è arrivata e la cerimonia ha avuto inizio. Intanto era sempre più evidente che quella di poter resistere fino alla fine della cerimonia non era stata una buona idea...

«Non ce la facevo più: ho emesso un peto, pensando di poterlo fare silenziosamente, ma il rumore e il cattivo odore sono stati avvertiti indistintamente da tutti».

Inutile far finta di nulla: tutti avevano chiaramente individuato l'autore dell'opera e il resto della festa è stato trascorso dal ragazzo nel più completo imbarazzo.

Come se non bastasse, l'episodio ha anche avuto ripercussioni sul rapporto tra il giovane e gli sposi: «Mia cognata e suo padre al termine della giornata mi hanno accusato di aver rovinato le nozze. Mia cognata mi odia e non vuole vedermi. Mio fratello è stato più comprensivo, ma asseconda le volontà della moglie, per questo non ci frequentiamo praticamente più».