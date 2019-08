Youtuber posta per sbaglio un video in cui maltratta il cane e il web insorge

Brooke Houts è una youtuber e vlogger di Los Angeles abbastanza nota in America: nei giorni scorsi la 20enne ha pubblicato sul suo canale un video in cui la si vede sgridare e anche picchiare il suo cane, un doberman di nome Sphinx.

La vlogger, che conta più di 330mila iscritti al suo canale, deve essersi accorta di aver commesso un errore nel pubblicare quel video e si è affrettata a rimuoverlo, per poi ripubblicarlo in versione editata, dalla quale sono state eliminate tutte le scene in cui trattava male il cane. In seguito anche questa clip è stata eliminata.

Il precedente video, però, era ormai già diventato virale: ha superato le 500mila visualizzazioni, scatenando la rabbia del web e, in particolare degli animalisti più convinti, compresi alcuni vip. L’attrice britannica Jameela Jamil, ad esempio, ha chiesto che il canale di Brooke Houts venga rimosso da YouTube, mentre l’associazione animalista PETA ha chiesto che il doberman venga tolto alla vlogger e affidato a padroni più amorevoli.

Di fronte alle pesanti accuse ricevute, la youtuber ha risposto con un comunicato su Twitter: “So che qualsiasi cosa io dica non farà cambiare idea a chi adesso mi considera una persona cattiva – ha scritto – mi scuso con chiunque si sia sentito offeso dal video. Innanzitutto, vorrei parlare del video integrale. Nel giorno in cui quel video è stato girato, le cose nella mia vita non stavano andando bene. Non intendo giocarmi la ‘carta della vittima’ – ha specificato – o cose del genere, ma voglio solo sottolineare che raramente mi arrabbio nel modo in cui si vede in quel video”.

La vlogger si è scusata per il suo comportamento, ammettendo di aver esagerato. Tuttavia, ha negato di essere una persona che maltratta gli animali: “Quando il mio doberman mi è saltato addosso con la bocca aperta verso il mio viso io, da padrona, ho dovuto insegnargli che quel comportamento è inaccettabile. Ma voglio chiarire che NON sono una persona che maltratta gli animali in alcun modo – ha precisato – chiunque abbia visto con i suoi occhi qualcuno che maltratta davvero gli animali lo potrà confermare”.

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf — b (@brookehouts) 7 agosto 2019

Questo messaggio, però, non è riuscito a calmare le critiche del popolo del web che, anzi, ha risposto alla giovane con ancora più rabbia. Al momento gli account della youtuber sono ancora attivi, ma viste le numerose segnalazioni del video fatte dagli utenti, la polizia di Los Angeles ha fatto sapere di aver avviato un’indagine sull’accaduto.