"Usavo le urine dei miei figli per l'antidoping": Mike Tyson shock

"Volevo utilizzare quella di mia moglie, che però mi disse: 'Poi risulti che sei incinto'... Così ho pensato di usare quella dei miei figli". È con queste parole che Mike Tyson, ex campione pesi massimi, ha rivelato a tutto il mondo di aver utilizzato la pipì dei suoi bambini per risultare negativo al test antidoping. Una rivelazione piuttosto scioccante.

Durante un'intervista a Espn, Iron Mike ha spiegato anche come riusciva a passare inosservato: in pratica utilizzava un pene finto, che il suo staff medico portava sempre con sé. "La maggior parte degli uomini si trova in imbarazzo davanti al pene, così i giudici si voltavano sempre, dandomi la possibilità di utilizzare questo trucco", ha aggiunto Mike.

I problemi che il campione di pugilato ha avuto con droga e alcol erano noti. Ora sono stati superati e Tyson ricorda quei momenti con un pizzico di ironia. Le sue vicende, anche con la polizia, sono di dominio pubblico. E più volte, anche lui, ha ammesso di avere una dipendenza. Ha dilapidato un patrimonio in alcol, donne, droga e macchine di lusso. Nonché in divorzi.

Mike, oltre che una vita vissuta al limite, ha avuto anche molti successi. Il suo primo oro risale al 1982, quando all'età di 16 anni trionfò tra i massimi alle Olimpiadi junior. Ancora oggi è considerato uno dei più potenti pesi massimi della storia mondiale del pugilato.