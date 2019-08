Ylenia Carrisi: emerge una nuova "verità" sulla sua sparizione

Il caso della sparizione di Ylenia Carrisi, la primogenita di una delle coppie più amate della TV, ha lasciato dietro di sé tantissimi interrogativi. Non di rado emergono nuove rivelazioni che provano a spiegare quello che accadde in quel lontano dicembre del 1993.

L'ultima rivelazione sulla figlia di Al Bano e Romina Power è stata fatta dal detective Frank Crescentini che, al tempo, si era occupato delle indagini. L'investigatore, qualche tempo fa, ha deciso di dire tutto quello che sapeva.

Come si sa da tempo, Ylenia si trovava a New Orleans, una città viva multiculturale, per scrivere il suo libro. Era con Alexander Masakela, un cornettista di 54 anni che aveva conosciuto con la famiglia Carrisi e di cui qualcuno ipotizza che la ragazza si fosse invaghita.

L'investigatore ha però rivelato che la ragazza era spaventata: aveva riferito che due uomini volevano drogarla e ucciderla perché aveva visto qualcosa che non poteva rivelare. Questo suo timore non era stato preso sul serio. Ylenia tornò a New Orleans il 30 dicembre e i suoi genitori la sentirono per l'ultima volta al telefono il 1 gennaio.

Da quel momento sono state tantissime le ipotesi. Una testimonianza tra le più accreditate sosteneva che Ylenia Carrisi, dorgata, si sarebbe suicidata lanciandosi nel Mississipi.

L'investigatore ha rivelato che, dopo la presunta morte della ragazza, Masakele aveva dichiarato: "Credo che Ylenia adesso sia al sicuro”.

Anche se non sa dove si trovi, il detective sostiene che Ylenia sia ancora viva e che la storia del suicidio nel Mississipi sia solo una messa in scena. Secondo Crescentini, infatti, la figlia di Al Bano è stata inserita in un programma di protezione testimoni e ha cambiato nome e identità.

(Credits photo: Instagram)