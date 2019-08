Ecco la lista della spesa di Michelangelo Buonarroti del 1518

Il 18 marzo 1518 uno dei più grandi artisti della storia, ovvero Michelangelo Buonarroti, scrisse una lista della spesa che è arrivata fino ai giorni nostri: oggi è conservata presso l’archivio di Casa Buonarroti a Firenze e leggerla stupisce perché l’artista l’ha scritta facendo in modo che il suo servitore riuscisse a comprenderla, dato che molto probabilmente era analfabeta.

Ecco perché Michelangelo ha illustrato la sua lista della spesa, aggiungendo un disegno del cibo richiesto accanto alla parola scritta e alla relativa quantità. L’elenco comprende pane, tortelli, aringhe, spinaci, vino, alici e minestra di finocchio; non è presente, invece, la carne, perché questa lista risale al periodo di Quaresima, considerando che la Pasqua nel 1518 cadde il 4 aprile.

Una lista della spesa di questo tipo non poteva che provenire da una persona benestante, visto che gli alimenti elencati non costavano poco: in quel periodo Michelangelo, in effetti, se la passava piuttosto bene, dato che si era appena aggiudicato i lavori per realizzare la facciata della Chiesa di San Lorenzo, voluta da Papa Leone X.