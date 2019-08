Barack Obama e Michelle avrebbero firmato le carte del divorzio

Secondo quanto trapelato da alcuni tabloid americani, Barack Obama e Michelle starebbero divorziando e avrebbero già firmato tutte le carte per separarsi. Una coppia che tutti abbiamo conosciuto come solida e amorevole, quindi, non si ama più. Ancora non ci sono state conferme dai diretti interessati e questi sono solo rumors... e ci auguriamo che restino tali.

Il fatto è che ultimamente l'ex Presidente degli Stati Uniti passa meno tempo con la sua famiglia, lo si vede sempre meno spesso in compagnia della moglie. Cosa assai insolita per una coppia che, invece, era affiatatissima. Lui sta viaggiando molto in questo periodo, per lavoro a quanto pare... ma fatto sta che lo fa da solo, senza la compagna che ha avuto al fianco da 27 anni a questa parte.

Lei resterebbe così a casa da sola e questo proprio non la può sopportare. I dissapori sono arrivati anche quando, Obama non ha sponsorizzato la moglie in vista delle elezioni presidenziali in America. Michelle per questo fatto si sarebbe letteralmente indignata. Le è mancato il sostegno che un marito deve dare.

Questa notizia, però, è come un fulmine a ciel sereno. Solo pochi mesi fa, in occasione di un evento per la promozione del libro di Michelle, Barack aveva inviato alla moglie un video messaggio dolcissimo che comincia in questo modo: "Volevo solo assicurarmi che tu sapessi quanto ti amo". Come possono queste parole andare d'accordo con le indiscrezioni del divorzio?

Come si può immaginare, essere sposati con il Presidente degli Stati Uniti non è affatto un compito facile. Michelle lo ha anche confessato nella sua autobiografia. È stato difficile, ha detto, tenere insieme il matrimonio. Però ci era riuscita con amore e dedizione. Speriamo che tutto questo impegno non sia stato vano.