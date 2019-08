Le ultime notizie su Alain Delon e le sue condizioni dopo l'ictus

Alain Delon, uno degli attori più affascinanti al mondo, è stato colpito da un ictus e da un'emorragia cerebrale. È successo alcune settimane fa, ma solo ora il figlio Anthony lo ha reso pubblico. Adesso Alain si trova ricoverato in una clinica in Svizzera. "Ora le sue funzioni vitali sono perfette e le sue condizioni stabilizzate".

Appena avuto il malore, l'attore è stato trasportato all'ospedale Pitié-Salpétriere di Parigi, dove è stato subito operato. Dopo l'intervento, ha passato tre settimane in terapia intensiva. Ogni giorno è stato accudito dall'amore della sua famiglia, che si è alternata per andarlo a trovare e comunicargli il calore necessario per farlo stare meglio.

"Mia sorella, che ora risiede in Svizzera – ha detto Anthony Delon – sta seguendo da vicino la sua guarigione e ci tiene al passo con i suoi progressi quotidiani". Le voci del suo malore circolavano da un po' di tempo, ma solo adesso arriva l'ufficialità da parte dei familiari.

Nella sua carriera Alain ha recitato in moltissimi film ed è stato accanto a registi come Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni. Un uomo tenebroso e affascinante, con uno sguardo deciso e volitivo, penetrante e sfuggente: Alain è ancora oggi un'icona di bellezza e fascino. Gli auguriamo di riprendersi presto e di poter tornare a casa, immerso nell'affetto dei suoi cari.