Anthony Hopkins suona il piano con il gatto sulle ginocchia, il video è tenerissimo

Il grande attore Anthony Hopkins in questi giorni, ha postato diversi video sui social in cui sta dando prova di avere anche un grande talento per la musica.

Hopkins ama i felini: nel suo ultimo tenerissimo video l’attore suona il pianoforte con il gatto che gli fa le fusa, seduto sulle sue ginocchia. “È il mio fan più grande”, ha scritto l’attore nel post, con tanto di faccina con gli occhi a cuoricino. "Penso proprio che al mio gatto piaccia il mio modo di suonare", ha scritto in un altro post.

My biggest fan pic.twitter.com/y9V6y5xux6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 7 agosto 2019

Happy Wednesday...

I think my cat does like my piano playing pic.twitter.com/n7Ild1lVuR — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 31 luglio 2019

In realtà, l’81enne ama la musica da sempre: Anthony ha iniziato a suonare a 6 anni e se da giovanissimo fu ammesso al Welsh College of Music and Drama fu anche grazie al suo talento al pianoforte. Oltre a questo strumento, Hopkins suona anche la chitarra, compone e dipinge. Insomma, è davvero un artista a tutto tondo.

Per chi non lo sapesse, è possibile ascoltare la sua musica in tre dei film da lui realizzati: si tratta delle colonne sonore di “Dylan Thomas: Return Journey” del 1990, “August” del 1996, e “Slipstream” del 2006. L’attore ha inoltre pubblicato diversi album di musica classica, il primo dei quali nel 2012, intitolato semplicemente “Anthony Hopkins – Composer”. Ecco un altro video in cui l'attore ha poi spiegato di aver improvvisato.