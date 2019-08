In un ristorante tailandese il piatto forte è una zuppa che cuoce da 45 anni

Chi ama cucinare lo sa: il ragù per venire davvero bene deve cuocere per ore. Se la preparazione di questo tipico sugo italiano vi sembra faticosa e lunga, allora dovreste sapere che esiste una pietanza che non deve cuocere per ore o giorni, bensì per anni, 45 per l’esattezza.

Stiamo parlando della neua tune, una zuppa di noodles a base di brodo di manzo con l’aggiunta di verdure, polpette di carne, pezzi di carne cruda e altre frattaglie: si tratta di un piatto della tradizione tailandese che viene, appunto, servito in un ristorante tipico di Bangkok, il Wattana Panich.

Questo locale è molto conosciuto e apprezzato dai turisti: appartiene alla famiglia Kaweenuntawong da ben tre generazioni e oggi il proprietario è Nattapong Kaweenuntawong, che lo gestisce insieme alla madre e alla moglie. Ebbene sì, questa famosa zuppa viene fatta cuocere per 45 anni: può sembrare assurdo ma chi l’ha provata assicura che è davvero squisita. Una cosa è certa: piuttosto che provare a prepararla a casa, conviene andare a Bangkok e mangiarla in questo ristorante.